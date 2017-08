Roddelpers is volgens Humberto Tan 'gericht op vernietiging'

"De laatste tijd, laat ik er niet omheen draaien, is geen leuke periode privé. Veel gedoe. Veel publiciteit. Dan mis ik Patrice (in 1992 overleden broer, red.) het ergst", zegt Tan in een interview in het tijdschrift Wendy.

"De roddelpers is zo gericht op vernietiging, terwijl: er zit geen enkel algemeen belang bij mij. Het is een privésituatie, die echt niet leuk is."

'Lul'

Tan licht zijn privésituatie inhoudelijk verder niet toe, maar doelt waarschijnlijk op de recente berichtgeving rondom zijn huwelijk en de vermeende affaire met nieuwslezeres Dionne Stax.

De RTL Late Night-presentator vindt dat hij een risico heeft genomen door niks over de situatie te zeggen. "Ik wist: daar wordt het alleen maar erger van, dan gaan ze het invullen. De prijs die ik betaal, is vrij hoog. Sommigen vinden mij een lul, en ja, dat doet pijn…".