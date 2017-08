Zorg voor dochter hield Patton Oswalt van de drank

Dat vertelt hij in een interview tegen de Amerikaanse Playboy.

"Ik ben voor eeuwig dankbaar dat ik Alice heb", legt Oswalt uit. "Als ik haar niet had gehad toen mijn vrouw overleed, dat had ik hier nu niet gezeten. Ik zeg niet dat ik dan dood was geweest, maar ik was dan wel een in mijn huis opgesloten alcoholist geweest", vervolgt de 48-jarige komiek.

Medicijnen

De echtgenote van de acteur overleed in 2016 aan de gevolgen van een verkeerde combinatie van medicijnen. Oswalt worstelde lang met het plotselinge verlies en deed zijn trouwring pas een jaar na het sterven van McNamara af.

"De ring was het laatste symbool van ontkenning van wie ik was geworden, hoe mijn leven er nu uit ziet en wat mijn verantwoordelijkheden zijn", aldus Patton, die de ring in een speciaal doosje bewaart.

In juli maakte de komiek bekend te zijn verloofd met zijn vriendin Meredith Salenger. Zijn nieuwe liefde maakte het nieuws over hun verloving bekend via Instagram, waarin ze ook met Alice te zien is.

"Het is officieel. Ik ben het gelukkigste meisje ter wereld. Ik hou van je Patton. Ik hou van je Alice", schreef de actrice erbij.