Acteurskoppel Rose Byrne en Bobby Cannavale verwacht tweede kind

"Ik ben een beetje moe, maar voel me verder goed", vertelt Byrne aan het Australische blad Jones. "Iedereen was ontzettend aardig op de set vandaag. Je krijgt altijd net iets meer aandacht als je zwanger bent, wat geweldig is."

De Bridesmaids-actrice beviel vorig jaar februari van haar eerste kind, zoon Rocco. Het is niet bekend wanneer zij haar tweede zoon of dochter verwacht.

De actrice is nog volop aan het werk. Zo werd ze onlangs nog gespot op de set van Juliet, Naked en is ze te horen als Beatrix Potter in de animatiefilm Peter Rabbit. "Ik heb altijd een kinderfilm willen maken", zegt Byrne over Peter Rabbit. "En het leek me leuk dat te doen nu ik moeder ben."