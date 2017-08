'American Idol wil acteur David Hasselhoff graag weer in jury'

Hasselhoff jureerde in 2010 al eens in het programma America's Got Talent, maar zijn contract werd aan het einde van dat seizoen niet verlengd.

"David is geïnteresseerd om de rol van jurylid op zich te nemen en zijn management heeft contact met de producenten van de show", aldus een bron die zegt dat er onderhandeld wordt over de hoogte van de vergoeding voor de 65-jarige Hasselhoff.

Eerder werd bekend dat jurylid Katy Perry een gage vangt van liefst 25 miljoen dollar (21,3 miljoen euro) voor haar deelname aan het programma. Ook zanger Lionel Ritchie was in gesprek met producenten van de show. Maar woensdag werd bekend dat de Hello-zanger heeft afgehaakt, omdat zender ABC niet bereid was om hem een vergoeding van 10 miljoen dollar te betalen.