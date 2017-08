Huisbaas Hendriks heeft Tim Hofman uitgenodigd voor gesprek

"Ik wil dat we samen uitpraten hoe het zo heeft kunnen lopen en kijken of we tot een oplossing kunnen komen", zegt Hendriks tegen De Gelderlander. "Ik betreur het ten zeerste dat Hofman letsel heeft opgelopen.

Hendriks bood al eerder zijn excuses aan voor het voorval. "Het is nou eenmaal zo gelopen, ik kan er niks meer aan veranderen", zegt Hendriks zondag nogmaals tegen de krant. Hij heeft zijn advocaat gevraagd om contact op te nemen met de advocaat van Hofman, om met hem te kunnen spreken.

De werkgever van Hofman, omroep BNN-VARA, zou in beginsel positief op het voorstel hebben gereageerd. Het gesprek tussen Hendriks en Hofman zou komende week moeten plaatsvinden.

Uitzending

Tim Hofman gaat in zijn YouTube-programma #BOOS wekelijks op pad om kleine en grote problemen voor jongeren op te lossen. Afgelopen maandag was hij voor opnames in Nijmegen, waar hij langs ging bij Hendriks naar aanleiding van een klacht die Hofman kreeg van een huurder van een van de panden van Hendriks.

Hofman wilde Hendriks wijzen op de gebreken in het studentenhuis. Zo was er onder andere sprake van een lekkende boiler, een defecte brandmelder en een slecht sluitende voordeur. Het gesprek hierover met Hendriks liep echter uit de hand en er ontstaat een handgemeen.

De #BOOS-presentator en zijn cameraman werden na deze aanvaring naar het ziekenhuis gebracht. Hofman bleek zijn kaak gebroken te hebben, waaraan hij vrijdag is geopereerd.

Aangifte

BNN-VARA, Hofman en Hendriks deden aangifte van het incident. Naar aanleiding van de opnames en het handgemeen wilde de huisbaas voorkomen dat de uitzending van #BOOS op YouTube zou worden gezet. De rechter bepaalde donderdag dat Hofman de uitzending toch mocht uitzenden.

Tijdens de zitting heeft Hendriks verklaard dat Hofman hem eerst probeerde te slaan. Tegen de rechter zei de man dat hij zich door Hofman en zijn crew geïntimideerd voelde. Hendriks zei bij de rechter dat het hem spijt dat Hofman een gebroken kaak heeft overgehouden. "Dat was niet de bedoeling. Ik heb gehandeld uit zelfverdediging."

Tegenover De Gelderlander wil Hendriks niet uitwijden over wie de klap uiteindelijk heeft gegeven. Hendriks neemt "de volledige verantwoordelijkheid voor hetgeen gebeurd is". Dat is alles wat hij er over kwijt wil, zegt hij.