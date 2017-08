Wibi Soerjadi vindt nieuwe villa 'intiemer'

Tot voor kort woonde de 47-jarige pianist op landgoed Wulperhorst in Zeist, waar hij 42 kamers tot zijn beschikking had. In 2016 zette hij het landgoed, dat een oppervlakte heeft van 2.306 vierkante meter, te koop.

Zijn nieuwe huis heeft 25 kamers, wat voor Soerjadi "intiemer" voelt. Toen hij besloot zijn vorige landgoed te verkopen, heeft hij tientallen huizen in heel Nederland bezocht. "Bij dit huis wist ik meteen: dit is een echte Wibi-plek", vertelt hij aan het AD.

"Letterlijk een sprookjeshuis. Ik voelde me onmiddellijk thuis, zag al helemaal voor me hoe ik het zou inrichten." Net als in zijn vorige villa heeft elke kamer in zijn nieuwe huis een speciaal thema, waaronder een Disney- en een spelletjesthema.

Op zijn nieuwe woonplek geniet de muzikant meer van het buitenverblijf, vertelt hij. "In Zeist zat ik nooit in de tuin. Veel te vlak en uitgestrekt. Hier heb je allerlei heerlijke hoekjes."

Spontaan

De pianist vindt de sfeer in zijn nieuwe woonplaats ook gezelliger. "Iedereen groet hier elkaar op straat. Fijne dag…' Nou, dat hoor je in het Westen niet meer. Toen ik boodschappen ging doen bij de Spar werd ik welkom geheten door de filiaalmanager. In Diepenheim boden mensen spontaan hun hulp aan bij de verhuizing."