'Nuchterheidscoach' houdt toezicht op rapper DMX

Dat besliste de rechter in New York, meldt New York Daily News.

''We zijn dolblij met de beslissing van de rechter om meneer Simmons de kans te geven om op te treden en zijn carrière voort te zetten'', liet DMX' advocaat weten in een reactie. De rapper moet overigens wel zelf betalen voor de diensten van de nuchterheidscoach.

DMX moet de rechter steeds om toestemming vragen om de stad te verlaten. De 46-jarige rapper, oftewel Earl Simmons, heeft namelijk huisarrest en een enkelband om. De rechter nam deze maatregelen omdat hij meerdere keren positief testte op cocaïne en marihuana in zijn bloed.

Daarmee schond hij de voorwaarden van zijn vrijlating. De rapper is namelijk op borgtocht vrij in afwachting van zijn rechtszaak over belastingontduiking.