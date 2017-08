Jay Z kan Kanye West niet vergeven na ruzie

In de podcast spreekt de rapper voor het eerst over de ruzie met West. Hij is vooral boos dat de echtgenoot van Kim Kardashian het op het podium over zijn gezin heeft gehad.

''Wat mij echt heeft gekwetst, is dat hij mijn kinderen en vrouw erbij heeft betrokken.'' Tijdens een van zijn beruchte tirades noemde West Jay Z's vrouw Beyoncé een diva en zei hij dat hun kinderen nog nooit samen hebben gespeeld.

''In het verleden hebben we ons over grotere ruzies heengezet. Maar je hebt mijn gezin erbij betrokken, dus nu heb je een probleem met mij. Dat is echt, écht een probleem. En hij weet dat het probleem is. Hij weet dat hij de grens heeft overschreden'', aldus de 47-jarige rapper, wiens echte naam Shawn Carter luidt.

Solange

Jay Z haalde ook het zogenoemde "liftincident" aan. In 2014 was op een bewakingscamera te zien hoe Solange, de zus van Beyoncé, de rapper herhaaldelijk schopt en slaat. Opvallend is dat Beyoncé, die er naast staat, niets doet. De uitgelekte beelden waren gemaakt in een lift in een hotel in New York, na afloop van een feest in het Metropolitan Museum in New York.

"We hebben altijd al een goede relatie gehad. We hebben een keer ruzie gehad, meer niet", vertelt hij in de podcast. "Ze is mijn zusje. Niet mijn schoonzus, echt mijn zus."