'Robin Thicke en ex-vrouw bereiken akkoord in voogdijzaak'

Dat zou volgens TMZ blijken uit rechtbankdocumenten.

Thicke en Patton zouden hebben afgesproken dat hun zoontje elke week van maandag tot woensdag bij de zanger is en van woensdag tot vrijdag bij zijn moeder. In de weekenden is het zevenjarige jongetje afwisselend bij zijn vader en zijn moeder. Ook zijn er afspraken gemaakt over de vakanties en de kosten van de opvoeding.

De zanger scheidde in 2015 na een relatie van 21 jaar en een huwelijk van negen jaar van Patton. Over de het co-ouderschap lagen de twee maandenlang juridisch in de clinch.

Therapie

Eerder zei Thicke dat hij last had van de voogdijzaak en dat zijn muziek als therapie diende in deze moeilijke tijd. Zijn ex wilde dat de 40-jarige zanger zijn zoontje alleen nog overdag onder toezicht mocht zien. Volgens haar heeft Thicke hun zoontje meerdere keren geslagen en gebruikte hij drugs in zijn bijzijn.

De zanger heeft inmiddels drie jaar een relatie met zijn vriendin April Love Geary. Vrijdag maakte het stel bekend dat ze samen een dochter verwachten.