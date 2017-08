Michael Douglas verwacht eerste kleinkind van zoon Cameron Douglas

"Iedereen is hartstikke blij voor hem", zegt een bron tegen People. "Michael kijkt er enorm naar uit om grootvader te worden."

Cameron Douglas (38), die eens ook werkte als acteur en in 2003 met zijn vader, opa en oma te zien was in It Runs In The Family, is sinds vorig jaar weer op vrije voeten nadat hij in 2010 werd veroordeeld tot vijf jaar cel wegens drugshandel. Vorig jaar augustus ontmoette hij zijn huidige vriendin.

De 72-jarige Douglas heeft naast Cameron, die hij kreeg met zijn eerste vrouw Diandra Luker, ook nog twee kinderen met zijn huidige vrouw Catherine Zeta-Jones: zoon Dylan (17) en dochter Carys (14).