Robin Thicke en vriendin krijgen een dochter

"Robin en ik vinden het heel fijn dat we met jullie kunnen delen dat we een kindje krijgen!", schreef de 22-jarige Geary. Ze is uitgerekend op 1 maart 2018, wat de 71e verjaardag van de in 2016 overleden vader en acteur van Robin, Alan Thicke, zou zijn geweest.

Het wordt het tweede kind voor de 40-jarige Thicke, die al een 7-jarige zoon heeft met zijn ex-vrouw Paula Patton, genaamd Julian.

Ingewijden laten aan website TMZ weten dat Julian "superblij is een zusje te krijgen". De zanger scheidde in 2015 na een relatie van 21 jaar en een huwelijk van 9 jaar van Patton. Over de voogdij van Julian liggen de twee momenteel met elkaar in de clinch.