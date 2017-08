Jennifer Aniston eerlijk over slechte grappen van echtgenoot Justin Theroux

Platte grappen staat de Horrible Bosses-actrice desondanks toe, zegt de 46-jarige Leftovers-acteur in een gesprek met Mr Porter. "Een grap over een scheet accepteert ze, maar ik denk dat haar gevoel voor humor toch iets meer verfijnd is."

Geïntimideerd is hij niet door de humor van zijn vrouw. "Waarom zou een man dat zijn? In een perfecte wereld draait een relatie om twee mensen die samen lachen."

Friends

Het getrouwde koppel begon met daten in 2010, toen ze allebei speelden in de komedie Wanderlust. Theroux vertelt in het interview dat ze elkaar heel wat jaren eerder ontmoet zouden kunnen hebben. In de jaren negentig werd hij uitgenodigd voor een auditie in Friends, de komedie waarin Aniston tien seizoenen een hoofdrol had.

Hij besloot echter niet op te dagen. "Het kon me niets schelen, ik wilde die dag liever uitslapen. Ik had de faam die de rol met zich had meegebracht toch niet aangekund.”

Nadat hij in 2015 trouwde met Aniston, werd Theroux wel iets bekender. "Bekendheid kan mensen gek maken. (…) Maar het speelt ook weer niet zo'n grote rol in ons leven als de meeste mensen denken. Af en toe gebeurt er iets waardoor je even gek wordt. Het is zeker iets waarmee je moet leren omgaan, iets wat mijn vrouw keurig en moeiteloos is gelukt."