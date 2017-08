Taylor Swift geeft grote donatie aan goed doel na gewonnen rechtszaak

Swift heeft een flink bedrag geschonken aan de Joyful Heart Foundation, een organisatie die slachtoffers van seksueel geweld helpt hun leven weer op te pakken. De organisatie is opgezet door actrice Mariska Hargitay, bekend van Law & Order.

Joyful Heart wil niet zeggen hoeveel geld de zangeres heeft geschonken, maar het zou gaan om "een grote som geld". Overigens kreeg Swift zelf slechts symbolisch een dollar schadevergoeding.

Ze spande de rechtszaak tegen de dj aan nadat hij haar voor de rechter had gesleept vanwege zijn ontslag. Mueller werd weggestuurd toen de zangeres bij zijn bazen had geklaagd over onzedelijk gedrag.

Nadat Swift de rechtszaak had gewonnen, zei ze in een verklaring dat ze zich bewust is van het feit dat zij in de bevoorrechte positie is om naar de rechter te stappen. "Het is mijn hoop anderen te helpen van wie de stem ook gehoord moet worden", liet ze weten. Daarom gaat ze diverse organisaties geld geven om slachtoffers van seksueel geweld te kunnen bijstaan in hun verdediging.