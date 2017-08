Boer Zoekt Vrouw-deelnemer Fleur gaat baan zoeken in Frankrijk

In haar laatste blog op de Boer Zoekt Vrouw-website vertelt Fleur dat zij en haar vriend het belangrijk vinden "om je eigen ding te doen". "Ik wil daarom graag een baan zoeken in Frankrijk en daar eerst mijn draai vinden. Op die manier kan ik de Franse samenleving inrollen."

Daarna kijken Fleur en Herman hoe het loopt en of zij in het bedrijf van de boer gaat werken. "Gezien de ervaringen die ik afgelopen tijd heb opgedaan op de boerderij, weet ik wel zeker dat ik ook daar mijn draai kan vinden."

Het Boer Zoekt Vrouw-stel is "mooie toekomstplannen aan het maken", zo laat de Brabantse weten. "We zijn vooral aan het dagdromen over welke mogelijkheden er allemaal zijn."

Eerder liet het stel weten dat zij elkaar ongeveer om de drie weken zien. "We zouden het wel vaker willen, maar helaas laat de lange afstand dat nog niet toe", schreef Fleur eerder in een ander blog. In vakanties en vrije tijd proberen ze zo veel mogelijk bij elkaar te zijn.