Matthijs van Nieuwkerk bemoeit zich niet met tv-werk dochter Jet

Ze maakte in juni haar tv-debuut in het RTL4-programma Foodmakers. "Nou, de druk ligt wel erg hoog hoor. Ja, dat maakt het moeilijker. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het me vooral zelf het moeilijkste maak want ik wil natuurlijk even goed zijn als [mijn vader, red.]."

Op de vraag of ze de beste wil zijn, antwoordt de 27-jarige Van Nieuwkerk: "Tuurlijk, en dat is natuurlijk onzin want als je voor het eerst op tv bent, kan dat natuurlijk helemaal niet. Dus daarmee kan ik de lat nog weleens veel te hoog leggen. Dat ik 'de dochter van' ben, heeft dus twee kanten maar ik maak het vooral mezelf soms lastig."

Vader Matthijs bemoeit zich overigens niet met haar tv-werk: "Die houdt zich er heel erg buiten. Als ik advies nodig heb, dan weet ik dat ik kan komen."