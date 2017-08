Game of Thrones-acteur Peter Dinklage vraagt fans geen husky te kopen

Husky's lijken veel op de wolven uit Game of Thrones, maar volgens de Amerikaanse dierenrechtenorganisatie PETA belanden veel exemplaren uiteindelijk in het asiel.

Volgens PETA kopen fans van de serie een poolhond zonder zich te realiseren dat de dieren bijzonder veel aandacht en lichaamsbeweging nodig hebben. "Ik snap dat veel mensen een husky willen aanschaffen vanwege de serie, maar daar lijden asielhonden onder die al lang wachten op een baasje", aldus Dinklage in een verklaring tegen US Weekly.

"Veel van deze viervoeters belanden uiteindelijk weer in een asiel. Dus bereid je alsjeblieft voor op de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt", zegt Dinklage. De acteur roept mensen op om bij voorkeur een hond uit een asiel te adopteren.

Dinklage, die tevens vegetariër is, sprak zich in 2014 kritisch uit over de vleesindustrie, waar volgens hem veel dierenleed plaatsvindt. Voor zijn rol als Tyrion Lannister in Game of Thrones ontving de acteur in 2015 een Emmy Award.