Zayn Malik noemt sociale media 'belachelijk'

"Je kunt zelfs foto's niet meer nemen vanuit een bepaalde hoek, omdat die hoek niet cool is", vertelt de 24-jarige Malik in een interview met V Man.

Hij vindt dat mensen elkaar op sociale media vaak napraten in plaats van dat zij een eigen mening vormen. "Dat is de grootste reden waarom ik niet in sociale media geloof: omdat het schapen kweekt en geen leeuwen." Hiermee doelt de artiest op het volggedrag van schapen en het strijdlustige karakter van de leeuw. De Pillowtalk-zanger gebruikt zijn accounts vooral om met zijn fans over zijn muziek te praten.

Op de vraag hoe hij in de celebritywereld toch nuchter weet te blijven, zegt Malik dat hij de dingen niet te serieus neemt. Zijn advies luidt dan ook: "Probeer vaak te lachen. Ik denk dat dat het belangrijkste is in het leven. We zitten hier maar kort en het voornaamste dat we moeten doen is zo veel mogelijk plezier hebben. Dat is het mantra dat ik probeer na te leven."

Docent

Ook is de zanger gevraagd welke carrièrekeuze hij had gemaakt als hij niet in de muziekwereld was beland. "Daar denk ik vaak over na. Ik denk dat ik aan de universiteit Engels zou studeren. Ik zou een baan zoeken als docent of in de literatuur, want ik houd van poëzie en schrijven. Het zou in elk geval iets zijn waarbij ik mijn creativiteit kwijt kan."