BN'er vakantieoverzicht: Dionne is waaghals en Chantal zonder kleren

Dionne Stax

De nieuwslezeres is na drukke tijden samen met een vriendin op vakantie in Montenegro. Dionne geniet daar van de mooie natuur, maar zoekt ook haar innerlijke waaghals op wanneer ze met een 'zipline' bij de Tara-brug naar beneden zoeft.

Everon Jackson Hooi

​De Goede Tijden, Slechte Tijden-acteur brengt zijn vakantie door in het zonnige Mexico. "Het is best lastig om een toerist te zijn", aldus Everon. "Maar Holland, ik ben er snel weer." De opnames van de soap gaan binnenkort weer van start: het nieuwe seizoen van GTST begint op 4 september. Everon vertolkt al ruim twaalf jaar het personage Bing Mauricius.

Fred van Leer

Fred van Leer is op Ibiza, waar hij geniet van wat typische vakantie-onderdelen: zon, zee, strand en veel glazen alcohol. De BN'er-stylist wekt de suggestie dat hij die vakantie doorbrengt met een nieuwe liefde. Op enkele van zijn Instagram-kiekjes is ook een gespierde man te zien, en Fred deelt een foto waarop hij een hartje vormt met zijn handen. Eerder vertelde hij dat hij "verliefd zijn het allerergst vindt dat er bestaat".

John Williams

Niet iedereen krijgt waar hij naar verlangt op vakantie. John Williams telde 1.200 euro neer voor vier dagen in een hotel, maar het trappenhuis bleek bezaaid te zijn met kakkerlakken. "Bizar", aldus de presentator, die een filmpje online zette.

Chantal Janzen

Chantal Janzen is met man en kind weg. Voor de presentatrice betekent vakantie 'no make-up, no clothes, no shoes'. Een geruststelling: ondanks haar lange vakantie praat ze nog steeds Nederlands, verzekert Chantal haar volgers. "Soms is Engels op Instagram vetter you know."