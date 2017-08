Kim Kardashian vertelt over 'karaoke-obsessie' van vriendin Serena Williams

"Ik zou willen dat mensen haar gekke kant ook eens zouden zien", aldus Kardashian, die voor het artikel in het septembernummer van Vogue werd gevraagd iets over de zwangere topsporter te vertellen. "Ze is geobsedeerd met karaoke, iets wat bij mij juist grote angsten oproept."

De realityster vertelt dat ze samen met Williams (35) naar een inzamelingsactie ging in San Francisco, waar ook karaoke op het programma stond. "Het was legendarisch. Ze gunt zichzelf dat soort momenten, ze laadt zichzelf ermee op."

Kardashian laat weten dat Williams een goede vriendin voor haar is. "Ze is het meisje dat je kunt bellen en tegen wie je alles kunt vertellen. Ze zou je nooit veroordelen, ze is nooit te druk voor je. Ze is trouwens ook goed in het bewaren van geheimen."