"Ik smeerde mezelf in met babyolie. Wat dacht ik in vredesnaam?", zegt de 48-jarige actrice tegen Now to Love. "Zie dit als een waarschuwing en gebruik alsjeblieft goede zonnebrandcrème."

Aniston was naar eigen zeggen verslaafd aan het hebben van een zongebruinde huid. "Ik hou van de zon, echt heel veel. In de tijd dat ik een 'babe' was, was het nog erger. Ik wilde graag bruin zijn: hoe bruiner, hoe beter."