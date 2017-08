Sieneke in verwachting van zoon

De zangeres maakte vorige maand bekend dat ze weer in verwachting is. De 25-jarige Sieneke beviel in september 2014 van Rosalie.

Sieneke trouwde in november 2013 met Jan Baum.

De zangeres is vooral bekend van haar deelname aan het Eurovisie Songfestival in 2010, waarin ze Nederland vertegenwoordigde met het nummer Ik ben verliefd (sha-la-lie). Het nummer behaalde de finale niet, ze werd in de halve finale veertiende van de zeventien deelnemers.