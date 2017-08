Mindy Kaling bevestigt geruchten over zwangerschap

In een interview met Sunday Today, dat op zondag 10 september in zijn geheel wordt uitgezonden op de Amerikaanse televisie, vertelt de 38-jarige Kaling dat ze het spannend vindt om voor het eerst moeder te worden.

"Het is onbekend terrein voor mij. Ik heb controle over veel aspecten van mijn leven. Over dit heb ik echter niets te zeggen, maar het is wel een leuk gevoel."

Open geest

De The Office-actrice wil wat het ouderschap betreft graag in de voetsporen treden van haar moeder, die in 2012 overleed aan kanker. "Mijn moeder was ontzettend sterk en heel toegewijd aan ons. Ze hield veel van mij en mijn broer en wilde dat wij gelukkig werden, wat we ook deden", vertelt Kaling.

"Ze was niet bekend met het carrièrepad dat ik uiteindelijk koos en ze steunde me desondanks heel erg. Als ik die open geest ook kan meegeven aan mijn kind, zou ik ontzettend gelukkig zijn."

De actrice heeft in elk geval al een voordeel van haar toekomstig ouderschap ontdekt. "Het is zo makkelijk om kritiek te hebben op andere ouders. Dus het is fijn dat ik dat straks openlijk kan doen, omdat ik dan zelf ook moeder ben", grapt Kaling.

Het is niet bekend of de actrice haar zoon of dochter zal opvoeden met een partner, gezien de onbekende relatiestatus van Kaling.