The Daily Mail berichtte over het gezin, dat maandag in het Londense Hampstead werd gezien met een dubbele kinderwagen.

Wanneer het kindje is geboren, is niet bekend. Ook is nog niet duidelijk of het een jongetje of een meisje is geworden.

Hartnett (bekend van filmrollen in onder meer Pearl Harbor) en actrice Egerton hadden samen al een tweejarige dochter. De twee zijn sinds 2012 samen nadat ze elkaar in 2011 ontmoetten op de set van The Lovers.