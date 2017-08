Niels Gomperts dankbaar voor aanhouding na rijden onder invloed

Gomperts kreeg een rijontzegging van anderhalve maand, laat hij in een interview in Viva weten.

"Ik bracht voor mijn gevoel niemand in gevaar, maar het mag natuurlijk gewoon niet. Ik ben dankbaar dat ik die les heb geleerd zonder dat er iets ergs is gebeurd."

Op de vraag of Gomperts vanaf nu altijd nuchter achter het stuur plaatsneemt, antwoordt de acteur dat hij 'heus nog wel een drankje' consumeert, maar wel rekening houdt met de hoeveelheid.

Bekeken

Gomperts, die in 2010 genomineerd werd voor een Gouden Kalf voor zijn rol in Shocking Blue, vertelt daarnaast in het interview dat hij zich vaak bekeken voelt als hij mensen in zijn buurt hoort zeggen dat ze hem herkennen. Toch kruipt hij daar niet van in zijn schulp.

"Ik loop nog zo in mijn Marokkaanse jurk de straat op", vertelt Niels, die dat naar eigen zeggen van zijn vader heeft. " Vroeger haalde hij me van school, had-ie ineens een tulband op. Ik schaamde me daar vreselijk voor. Maar inmiddels waardeer ik het juist. Ik wil zelf ook graag anders zijn."