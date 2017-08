Ilja Gort vindt rechtszaak over merk 'storm in glas wijn'

Dat laat zijn advocaat weten tijdens een kort geding. Wijnimporteur LFE uit Maartensdijk, de bedenker van Sum-merlot, stond maandag in de rechtbank in Utrecht tegenover Château de la Garde.

Laatstgenoemde is het moederbedrijf van de bekende wijnmaker en tv-persoonlijkheid Ilja Gort, en bekend van onder meer het wijnmerk La Tulipe. ZoMerlot is deze zomer onder die vlag in de supermarkt te krijgen.

Sum-merlot is eind vorig jaar als merk gedeponeerd, maar de wijn is nog niet gebotteld. De advocaten van LFE hebben de afgelopen maanden meerdere keren geprobeerd eruit te komen met Château de la Garde, maar tevergeefs.

Fles wijn

''Bottomline is dat er sprake is van twee aanduidingen die qua uitspraak en opbouw in zeer hoge mate overeenstemmen, terwijl ook nog eens hetzelfde woordgrapje - maar dan in een andere taal - wordt gehanteerd", aldus de advocaat van LFE.

Voor deze gelegenheid heeft hij de gewraakte fles wijn meegenomen naar de rechtbank en voor zich neergezet. Deze bleef overigens dicht tijdens de zitting.

'Eenmalige editie'

De advocaten van Château de la Garde - Ilja Gort zelf was niet aanwezig in de Utrechtse rechtbank - lieten duidelijk merken het nut van het kort geding niet in te zien.

''We hebben het hier over een eenmalige editie, alleen deze zomer ligt ZoMerlot in de winkels. Het is een editie onder de vlag van La Tulipe, geen merk", aldus de advocaat. Hij had het over een ''storm in een glas water", of in dit geval ''een storm in een glas wijn".

De rechter doet op 30 augustus uitspraak.