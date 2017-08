Jeremy Clarkson verveelt zich stierlijk in Spaans ziekenhuis

Dat schrijft de presentator van The Grand Tour in zijn column voor de Sunday Times.

Clarkson werd begin deze maand opgenomen in een ziekenhuis op Mallorca met een longontsteking. En de situatie was behoorlijk ernstig.

Na drie nachten vol spasmes stuurde de dokter hem naar het ziekenhuis. Daar kreeg hij te horen dat hij een week moest blijven. ''De dokter zei: 'Als je niet doet wat ik zeg, ga je dood','' schrijft Clarkson.

Vak kant maken

Jeremy verveelde zich tijdens die week 'zo erg dat ik erover dacht om mezelf van kant te maken', aldus de presentator. ''Ik lag in een kamer met niets anders aan de muren dan behang. En het meeste liet al los.''

Clarkson zegt dat het probleem met ziekenhuispatiënten is, dat ze uiteindelijk over niets anders dan hun medicijnen kunnen praten. ''Verveling verandert ze in saaie mensen.''

De autokenner kreeg bij zijn ontslag uit het ziekenhuis te horen dat hij nog twee maanden thuis moet herstellen. ''Er is niets anders te doen in die twee maanden dan beter worden. En dat maakt alles nog erger, omdat ik alleen nog maar over mijn ziekte kan praten.''