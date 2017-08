Mogelijk realitysoap voor Mel B.

Melanie Brown, ofwel Mel B., is momenteel verwikkeld in een vechtscheiding en zou het geld goed kunnen gebruiken omdat ze elke maand een flink bedrag aan alimentatie moet betalen.

Onlangs bepaalde een rechter in Los Angeles dat de zangeres haar ex Stephen Belafonte bijna 34.000 euro per maand moet betalen omdat hij geen werk heeft. Van het geld dat Mel B. aan de Spice Girls heeft verdiend zou nog maar weinig over zijn.

Onder eerdere realitysoaps van E! valt Keeping Up With The Kardashians, die een grote bijdrage leverde aan de wereldfaam van de familie Kardashian.

De televisiezender denkt dat de reeks met Mel B. een kijkcijferhit kan worden vanwege haar levensstijl en de perikelen rond de scheiding.