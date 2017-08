Rapper DMX krijgt enkelband om na positieve drugstest

De rapper, oftewel Earl Simmons, is sinds vorige maand op borgtocht vrij. Een van de voorwaarden voor zijn vrijlating is dat hij regelmatig onderworpen wordt aan drugstesten. En dat gaat niet zo goed. Sinds zijn arrestatie op 13 juli is al vier keer cocaïne aangetroffen in zijn bloed, weet de New York Post.

DMX had zichzelf vorige maand aangegeven bij de politie. De Amerikaanse belastingdienst beschuldigt hem van het ontduiken van 1,7 miljoen dollar (1,5 miljoen euro) aan inkomstenbelasting. De fiscus heeft hem hiervoor aangeklaagd. De rapper, oftewel Earl Simmons, was na een paar uur al op vrije voeten nadat hij een borgsom van een half miljoen dollar had betaald.