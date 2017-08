Ivo Niehe ervaart carrière tot nu toe als voorwoord

"Je zult het ongetwijfeld raar vinden", zegt de 71-jarige presentator zaterdag tegen het AD.

"Maar ik voel dat het allemaal pas begint. Dat mijn loopbaan tot nu toe een voorwoord was. Niemand gelooft me, behalve de mensen in mijn omgeving. Elke dag denk ik: ik heb nog zoveel plannen waarmee we aan de slag moeten."

Hij ziet zijn werk dan ook als een voorrecht. "André Rieu zei ooit: 'Ik heb nooit vakantie, want ik heb geen werk…' Dat geldt ook voor mij. Ik ben net terug uit Frankrijk. Zit ik op een terras weer dertig onderwerpen uit de internationale bladen te scheuren."

Niehe heeft de afgelopen tijd gewerkt aan de musical Drs. Down dat eind van de maand in première gaat. Hij baseerde het stuk losjes op het leven van de Spaanse acteur Pablo Pineda Ferrer, een man met het syndroom van down die een universitaire graad haalde.