Rapper Rico worstelde jarenlang met drugsverslaving

In de Volkskrant vertelt hij zaterdag openhartig over zijn worsteling met verslavende middelen.

Op 24-jarige leeftijd liep de rapper trippend over straat. Hij dacht achtervolgd te worden en belde uiteindelijk zijn moeder. "Ook al raar, want ik praatte over dat soort dingen eigenlijk nooit met mijn moeder. Ze zei: je moet hulp gaan zoeken. Dat heb ik gedaan."

In de afkickkliniek zat hij naar eigen zeggen bijna tegen een psychose aan. Het duurde nog een paar jaar voor hij van zijn verslaving af was.

"Ik hield van uppers, hou het daar maar op. Snuifgerei vond ik lekker", aldus McDougal. "Zonder drugs kon ik niet functioneren. Ik deed er geen vlieg mee kwaad, was in de omgang een relaxte kerel, maar ik ging stiekem gedrag vertonen, en dat was vooral in relaties moeilijk."

De 36-jarige rapper bleek ADHD te hebben. "Mijn drugsgebruik was deels een soort zelfmedicatie, want wie adhd heeft wordt rustig van uppers." Hij kreeg van zijn derde psychiater medicatie tegen ADHD, waarna hij kon herstellen.