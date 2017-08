Joost Prinsen zou nooit willen stoppen met acteren

"Wat ik zou missen is als ik niet meer af en toe toneel kan spelen", zegt de 75-jarige presentator/acteur/schrijver in het AD Magazine.

"Presenteren van Met het mes op tafel niet, dat heb ik vierhonderd afleveringen gedaan, dat kan ik. Een rol is elke keer nieuw. Al is het een kleine rol, een onnozele of een grote rol, elke rol moet je veroveren. Ik wil niet meer negentig keer door het land, maar ik zou het erg vinden als ik helemaal niet meer zou kunnen spelen."

Speeldrift

Prinsen weet wel waarom acteren zo belangrijk voor hem is. "Het is speeldrift. Zoals mensen per se onder de douche willen zingen, zo wil ik spelen. En het is meer. Dat je in een acteurscafé komt en dat je iedereen nog kent. Ik heb twee jaar geleden nog honderd voorstellingen met Bram van der Vlugt gedaan", vertelt Prinsen over zijn liefde voor het vak.

"Je blijft in dat milieu. Ik speelde laatst een rolletje in een serie voor tv, dan kom je toch weer Cas Enklaar tegen, en een actrice die ik les heb gegeven, je hebt het gevoel dat je ergens bij hoort, dat is mijn wereld."