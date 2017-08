'Suge Knight probeerde getuigen om te kopen'

De twee zouden er 25.000 dollar per getuige voor over hebben om die te laten zeggen dat Knight uit noodweer handelde, meldt The Hollywood Reporter op basis van de openbaar aanklager.

Knight, die aan de wieg stond van het platenlabel Death Row Records, wordt beschuldigd van moord nadat hij in januari 2015 op de set van de film Straight Outta Compton twee personen had aangereden. Een van hen overleefde het incident niet, de ander raakte gewond.

De mogelijkheid tot omkoping kwam in 2015 ter sprake in de gevangenis. Knight en zijn raadsman Matthew Fletcher beraamden destijds een plan om getuigen geld aan te bieden. Die moesten in ruil daarvoor zeggen dat de slachtoffers van Knight gewapend waren en dat zijn actie zelfverdediging was.

Fletcher ontkent tegenover New York Daily News dat er iemand is omgekocht.