Ex-bodyguard bevestigt aanrandingsverhaal Taylor Swift

"Zijn hand ging onder haar rok", vertelde Dent volgens verschillende Amerikaanse media. "Ik heb niet gezien dat hij haar fysiek betastte, maar ik zag wel zijn hand onder haar rok gaan. Ze reageerde daarop door haar rok naar beneden te duwen en verder van hem weg te staan. Het was toen voor mij duidelijk dat hij haar had betast."

Op de vraag waarom hij niet ingreep, antwoordde Dent dat Swift daarvoor geen aanwijzingen gaf. "Ik keek naar haar maar ze ging gewoon door met de meet-and-greet. Ik deed niets omdat ze weleens had gezegd dat ik te gemeen was. Ik weet zeker dat ze iets had gezegd als ze had gewild dat ik tussenbeide zou komen."

Mueller verloor zijn baan toen de zangeres zijn baas meldde dat hij haar had betast. Hij klaagde Swift aan omdat zij hem vals zou hebben beschuldigd. De zangeres kwam daarop met een tegenaanklacht, waarin ze de radioman beschuldigt van aanranding.

Donderdag legde Swift zelf haar getuigenis af. "Hij tastte onder mijn rokje en greep opzettelijk naar mijn blote kont. Hij raakte niet mijn rib of mijn hand aan, hij pakte me bij mijn blote kont", zo stelde ze. Eerder sprak de moeder van de zangeres al in de zaak.