Simon Keizer breekt knieschijf

“Ik liep naar buiten met m’n handen vol spullen en in een moment van onachtzaamheid val ik van het stoepje, recht op mijn knie”, vertelt Keizer in zijn nieuwe vlog over zijn ongeluk. De Volendammer heeft de komende weken een spalk om zijn been en loopt op krukken. “Een knieschijf breken komt nooit uit, maar deze timing is wel echt ronduit kut. Je bent totaal machteloos.”

De zanger is naar eigen zeggen “volledig afhankelijk” van zijn vrouw. “En dat terwijl we een pasgeboren kindje hebben. Annemarie is nog meer gestegen bij mij in achting, wat draagt ze dit allemaal ook weer goed. Uiteraard is ze niet blij, maar ook niet boos, gelukkig.”

Keizer is zeker de komende zes weken zoet met zijn herstel. “Dan ben ik volledig hersteld, dus vanaf nu tot over zes weken zal ik elke dag een stapje meer kunnen, letterlijk.” Optredens afzeggen wil Simon zeker niet. “Het is te leuk om te doen. Desnoods doe ik ze op een kruk, ik wil erbij zijn.”