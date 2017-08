Erica Terpstra twijfelt over Zuid-Korea

“Ik hou het natuurlijk allemaal goed in de gaten”, zei Terpstra in de Radio 10-ochtendshow van Lex Gaarthuis. “We hebben dat plan al een paar maanden geleden gemaakt en we hebben daar echt een mooi programma voor.”

Terpstra, die van plan was eind volgende maand naar Zuid-Korea te vliegen, denkt toch na over een alternatieve bestemming. “Wat er allemaal gebeurt nu is wel een beetje zorgelijk. Misschien moeten we een plan B maken.”

Wat het ook wordt, Terpstra belooft nog twee mooie ‘afscheidsafleveringen’ van Erica op reis te maken. Twee maanden geleden werd duidelijk dat Omroep MAX de stekker trekt uit het reisprogramma.

“Ik vind het heel chique van Omroep MAX dat ik nog twee reizen mag maken”, zei Terpstra, die het “natuurlijk jammer” vindt dat haar programma na zes seizoenen stopt. “We gaan daar iets heel moois van maken.”