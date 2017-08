Manuel Venderbos 'hoort thuis' in Spanje

Dat vertelt hij aan het AD.

“Ik heb ver weg Spaans bloed. Al sinds de eerste keer dat ik in dit land kwam, heb ik het gevoel dat ik hier thuishoor. Nog meer dan in Nederland”, zegt de presentator over zijn vakantie. “Bovendien vind ik Barcelona een van de mooiste steden ter wereld. Dat wilde ik mijn kinderen graag laten zien.”

Over waar de vakantie heen gaat, wordt jaar in jaar uit lang gesproken in huize Venderbos. “De vakantiebestemming is ieder jaar weer een grote discussie, die mijn vrouw vaker wint dan ik”, vertelt de presentator. Zijn liefde voor Spanje wordt “niet echt” gedeeld door zijn echtgenote, die liever de bergen in trekt.

De kinderen van Venderbos “vinden alles goed, als ze maar kunnen zwemmen”. “Deze vakantie hebben ze het snorkelen ontdekt, dus ik denk dat we vanmiddag maar weer even naar de zee gaan.”