Ellen DeGeneres heeft pesters vergeven

Dat vertelt de presentatrice in het tijdschrift Good Housekeeping.

In 1997 kwam DeGeneres niet alleen zelf uit de kast, ook haar personage in de comedy Ellen verklaarde op vrouwen te vallen. De serie werd niet lang daarna van de buis gehaald en DeGeneres kwam niet meer aan de bak. "Het was eng en eenzaam", blikt de talkshowhost terug. "Ik had altijd hard gewerkt, en opeens had ik niets. Daarbij: ik was kwaad. Het voelde niet eerlijk - ik was dezelfde persoon die iedereen altijd al kende."

Ze raakte in een zware depressie en verhuisde uit Los Angeles. "Uiteindelijk begon ik te mediteren, te sporten en weer te schrijven, en dat hielp me langzaam uit de put. Ik kan nog steeds niet geloven dat ik eruit ben gekomen. Ik kan nog steeds niet geloven hoe mijn leven er nu uitziet", aldus de presentatrice, die vorig jaar de presidentiële Medal of Freedom kreeg uitgereikt door Barack Obama.

De 59-jarige komt de mensen die haar destijds het leven zuur maakte nog weleens tegen. "Ik begrijp het wel: wat ik toen deed was op dat moment controversieel", zegt ze. "Als ik die mensen nu zie, dan is er zeker een onuitgesproken 'ik heb me vergist' van hun kant. En een onuitgesproken 'excuses aanvaard' van mij. Boosheid en agressie maken je zwakker, ze vreten energie. Aardig zijn is een kracht waar je rust in vindt."