Nikki Reed en Ian Somerhalder ouders van een dochter

Het meisje heet Bodhi Soleil Reed Somerhalder, schrijft E!

De twee maakten in mei bekend dat er een baby op komst was. "Hallo kleintje, ik ken je, maar alleen omdat ik je voel. Hoe is het mogelijk om al zoveel van iemand te houden?" schreef de Twilight-actrice bij een foto waarop ze met een flinke buik te zien was.

De 29-jarige Reed en 38-jarige Somerhalder, die onder meer bekend is van de series Lost en The Vampire Diaries, zijn sinds drie jaar bij elkaar. Ze trouwden in april 2015.