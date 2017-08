Taylor Swift vertelt in rechtszaal over vermeende aanranding door radio-dj

"Het was ontzettend choquerend. Zoiets had ik nog nooit eerder meegemaakt", zei Swift volgens BBC in de rechtszaal. "Nadat het was gebeurd, was het alsof iemand een lichtje bij me had uitgedaan."

De zangeres bevestigde wat ze al eerder zei: dat Mueller tijdens een fotomoment onder haar rokje tastte. "De reden waarom dit zo'n sluwe en smerige daad is, is dat er een muur achter ons was", aldus Swift. Volgens haar kon daardoor niemand zien wat er gebeurde.

"Hij tastte onder mijn rokje en greep opzettelijk naar mijn blote kont. Hij raakte niet mijn rib of mijn hand aan, hij pakte me bij mijn blote kont."

Ontmoeting

De gebeurtenissen deden zich voor toen Swift bezig was met de promotie van haar concerttour Red in 2013. Toen ze het radiostation Kygo in Denver bezocht, had ze voor Muellers show een ontmoeting met hem.

De dj werd ontslagen nadat Swift en haar moeder de bazen van het station inlichtten. Mueller klaagde de zangeres vervolgens aan omdat zij hem vals zou hebben beschuldigd. Swift kwam daarop met een tegenaanklacht, waarin ze de radioman beschuldigt van aanranding.

De moeder van Swift legde woensdag een emotionele getuigenis af in de zaak.