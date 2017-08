Loek Peters (43) datete twee vrouwen tegelijkertijd

Dat zegt de Penoza-acteur donderdag in een interview met JAN.

Peters had vanaf het begin van zijn studie een relatie van zeven jaar. Daarna was hij toe aan een vrijgezellenbestaan. "Even geen vastigheid. Ik was daar heel duidelijk in tegen vrouwen, maar het is in die tijd wel voorgekomen dat ik twee vriendinnen tegelijk datete."

Inmiddels is Peters zeven jaar samen met zijn vriendin Ilse, met wie hij twee kinderen heeft. "Dertien maanden na de eerste keer dat we samen koffiedronken, was ze zwanger."

Voor de acteur voelt het alsof ze minder lang samen zijn. "Omdat er zo snel kinderen zijn gekomen en de tijd die we met zijn tweetjes zijn altijd schaars is geweest, lijkt het alsof we net begonnen zijn."