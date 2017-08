Halle Berry woonde in daklozenopvang

"Achteraf gezien was dat een van de beste dingen die ze voor me heeft gedaan", zegt Berry in een interview met People. "Ze had altijd zoiets van: als jij dit wil doen, dan moet je er zelf uit zien te komen. Dus dat is wat ik heb gedaan."

Berry vertrok op haar achttiende naar Chicago, waar ze een jaar lang modellenwerk deed. Ze volgde wat acteerlessen en werd door een leraar gestimuleerd daar verder in te gaan. "Ik ging naar New York. Op die leeftijd dacht ik dat het modellengeld dat ik meenam heel wat was. Maar het was New York, dus na drie maanden was het op."

Toch overwoog ze nooit de handdoek in de ring te gooien. "Opgeven was nooit een optie", zegt de nu 50-jarige actrice over die tijd, waarin ze een jaar lang niet met haar moeder sprak. "Ik moest mezelf bewijzen tegenover haar en iedereen."