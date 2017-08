Moeder Taylor Swift getuigt in aanrandingszaak tegen radio-dj

De moeder van de 27-jarige zangeres herinnerde zich volgens Us Weekly huilend wat haar dochter tegen haar zei nadat een radio-dj tijdens een meet&greet in 2013 onder haar rokje tastte.

"Ze kon er niet bij dat nadat hij dat had gedaan, ze hem had bedankt voor zijn komst. Ze was er kapot van dat ze dat had gezegd. Als ouder vroeg ik me op dat moment af waarom ik haar heb geleerd altijd beleefd te blijven."

De moeder legde uit waarom ze niet naar de politie is gestapt na het incident. "Ik wilde niet dat dit haar leven zou beheersen. Ik wilde niet dat ze er in elk interview over zou moeten praten. Dat ze moest leven met de eindeloze grappen van internettrolls. We wilden niet dat het openbaar werd, maar we wilden hem er ook niet mee weg laten komen."

De zangeres en haar moeder lichtten de bazen van het radiostation waar David Mueller voor werkte in. Die ontsloegen hem daarop. De dj klaagde Swift twee jaar later aan omdat de volgens hem valse beschuldiging hem financieel ten onder had gebracht.

De zangeres kwam daarop met een tegenaanklacht, waarin ze de radioman beschuldigt van aanranding. Ze eist een symbolisch bedrag van 1 dollar van hem. Ze wil met de rechtszaak als voorbeeld dienen "voor andere vrouwen die misschien twijfelen om zulke buitensporige en vernederende daden publiekelijk te herleven."