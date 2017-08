Familie overleden zanger Chris Cornell wil standbeeld in Seattle

"Hij is een zoon van Seattle en we zullen hem thuisbrengen en eren", aldus Vicky Cornell in de Seattle Times.

De zanger pleegde op 18 mei zelfmoord. Voor zijn weduwe is die daad nog steeds onbegrijpelijk. "Ik begrijp dat iedereen op zoek is naar antwoorden", zegt ze. "Maar de waarheid is, dat het nooit te begrijpen zal zijn. Want het was nooit de bedoeling."

Eerder liet de vrouw al weten dat ze vermoedt dat de medicijnen die de zanger slikte iets met zijn onverwachte beslissing te maken hebben.

Ze vertelt dat de steun van fans en bekenden veel hebben betekend voor haar gezin. De twee hebben een 12-jarige dochter en een 11-jarige zoon, de zanger had ook nog een 17-jarige dochter uit een eerder huwelijk. De familie heeft al een eerste schets gezien van het standbeeld en is erg tevreden met het resultaat. Vicky Cornell vraagt fans om input over een precieze locatie voor het beeldhouwwerk.

De weduwe laat in het interview weten dat ze nog niet naar muziek van haar overleden man kan luisteren, omdat het te moeilijk is zijn stem te horen. "Het is twee maanden geleden maar het voelt als gisteren", vertelt ze. "Het is nog erg nieuw en ik weet zeker dat het een proces van jaren zal zijn om berusting te vinden, als dat al mogelijk is."