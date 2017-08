Jennifer Lawrence open over relatie met Mother!-regisseur Darren Aronofsky

"Er was een energie tussen ons", vertelt Lawrence in gesprek met Vogue. "Althans, ik had een energie voor hem. Ik weet niet hoe hij over mij dacht (...) Ik heb eerder in relaties gezeten en dan was ik altijd in de war. Met hem ben ik nooit in de war."

De 26-jarige actrice speelt de hoofdrol in de nieuwe horrorfilm Mother!, geregisseerd door Aronofsky. De trailer van de film geeft nog niet veel weg, maar critici spreken van Lawrences "donkerste rol tot nu toe".

In het interview in Vogue gaat de actrice verder in op de controverse rond haar 'paaldansvideo' en uitgelekte naaktfoto’s na een hack.

"Het is eng als je het gevoel hebt dat de hele wereld je veroordeelt. De constante aantasting van je privacy is geen probleem als je perfect bent, maar als je een gewoon mens bent, is het doodeng."

Mother! gaat in première tijdens het Venice Film Festival, dat plaatsvindt van 30 augustus tot 9 september. Daarna is de film in de bioscopen te zien.