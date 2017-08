Golflegende Tiger Woods accepteert hulpprogramma na 'rijden onder invloed'

Om in aanmerking te komen voor het programma moeten aangeklaagden toegeven dat ze "roekeloos" hebben gereden. In ruil daarvoor krijgen ze 12 maanden voorwaardelijke straf en moeten ze onder andere verplicht bijeenkomsten over rijden onder invloed volgen, schrijft TMZ.

Woods bepleit echter wel onschuldig te zijn aan rijden onder invloed, maar stemde toch in met het programma. Daardoor zou de aanklacht later dit jaar vervallen, weet ESPN.

Pleidoorovereenkomst

Met deze zogenaamde 'pleidooiovereenkomst' laten de openbaar aanklagers de tenlastentenlegging van mei dit jaar vallen. Toen werd Woods gearresteerd op verdenking van rijden onder invloed. Hij werd midden in de nacht slapend in zijn auto aangetroffen, maar uit een blaastest zou zijn gebleken dat Woods geen druppel alcohol gedronken had.

Naast een jaar voorwaardelijke straf en de verplichte bijeenkomsten, moet Woods in het rehabilitatieprogramma een boete van 250 dollar en de kosten van de rechtszaak betalen, aldus ESPN. Ook zou hij een workshop moeten bijwonen waar slachtoffers van aanrijdingen door dronken bestuurders uitleggen hoe dit hun levens heeft beïnvloed.

De topsporter liet zelf zijn gezicht niet zien in de rechtbank in Florida. Zijn 41-jarige advocaat Douglas Duncan tekende het niet-schuldig pleidooi van de golfer.

Medicijnen

In een eerdere verklaring weet Woods zijn "extreem trage en onduidelijke" manier van praten aan een "onverwachte reactie" op voorgeschreven medicijnen.

"Ik zie de ernst van wat ik gedaan heb in en neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn acties. Ik wil dat iedereen weet dat er geen alcohol in het spel was. Ik besefte niet dat de combinatie van medicijnen zo veel invloed op me zou hebben", zei hij destijds.