Zendaya ontkent relatie met collega-acteur Tom Holland

"Hij is een geweldige jongen", zegt de 20-jarige Zendaya in Variety naar aanleiding van geruchten over een romance tussen haar en Holland.

"Hij is een van mijn beste vrienden", gaat de actrice verder. "De laatste maanden hebben we samen een hoop perstours gedaan. Er zijn maar weinig mensen die begrijpen wat voor impact dat heeft op het leven van een twintigjarige."

Op de set van Spider Man ontstonden in het verleden naar verluidt wel ooit relaties. Zo zouden Tobey Maguire en Kirsten Dunst in 2002 een relatie zijn begonnen na hun samenwerking in de film Spider-Man. Emma Stone en Andrew Garfield werden in 2012 verliefd op elkaar op de filmset van The Amazing Spider-Man.