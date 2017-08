Naomi van As mist haar afgetrainde lichaam

"Ik heb inmiddels al heel lang niet gesport en mis dat afgetrainde lichaam. Toch kan ik het niet opbrengen, terwijl ik altijd zo veel discipline heb gehad", zegt Van As in een interview in Linda.

"Ik eet nog net zo veel als toen ik topsporter was, en een glas wijn bij de lunch vind ik ook zo gezellig. Ik moet er nu wel een beetje over gaan nadenken, daarom heb ik me maar aangemeld voor tennisles."

Zwempak

Volgens Van As is een afgetraind lichaam ook noodzakelijk om in de huidige hockeytenues te passen.

"Onze tenues zijn in de loop der jaren steeds strakker en korter geworden: de Olympische Spelen in Londen wonnen we in een soort zwempak. Je moest echt helemaal afgetraind zijn om je daarin te kunnen vertonen."