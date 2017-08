Estelle Cruijff vliegt altijd zonder koffer naar Ibiza

"Ik vlieg zonder koffer. Mijn kleren hangen al in de kast op Ibiza. Witkanten shorts, broderie en schattige tuniekjes, daar is mijn stijl frivoler dan in Amsterdam, zegt het nichtje van de in 2016 overleden Johan Cruijff in een interview in Linda.

Cruijff bezoekt Ibiza al jaren, maar ziet dat haar eiland sterk aan het veranderen is.

"Toen ik voor het eerst op het eiland kwam, reden ze er nog met paard en wagen. Je haar föhnen was not done en je liep weken op slippertjes. Het gaat steeds meer lijken op Saint-Tropez. Vind ik jammer."