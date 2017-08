John de Wolf heeft gemengde gevoelens over kledingstijl jaren negentig

De Wolf was in de jaren negentig een populaire speler van Feyenoord en ging buiten het veld dikwijls gekleed in een fleurige bloes voorzien van een druk kleurenpatroon.

"Ik heb als gevolg van een weddenschap zo'n blouse nog even aangedaan bij FOX, rond het kampioenschap van Feyenoord", zegt De Wolf in een interview in Helden.

Toch is de oud-voetballer er ook een klein beetje trots op dat hij zijn stempel op de mode van toen heeft weten te drukken.

"Ze spreken nog steeds over de John de Wolf-blouse. Kun je nagaan wat voor een impact dat heeft gehad. Als je ze nu ziet, denk je dat je naar het testbeeld zit te kijken. Ik zie de foto’s weleens terug van mezelf in die kleren en denk dan: tjongejonge, hoe heb je er ooit mee durven rondlopen."

'Tijd is voorbij'

Volgens de 54-jarige Schiedammer bleef het echter niet bij het typische overhemd in die jaren. Om het ensemble compleet te maken droeg hij ook een bijbehorend vestje en colbert over de blouse.

"Je kunt die kleding nu alleen nog aan met carnaval. We hebben er aardig om gelachen, maar die tijden zijn voorbij."