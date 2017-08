Ook Gordon biedt excuses aan na opmerking over 'Meisje van Nulde'

Daarin zei Gordon tegen Gerard Joling: "Ik word weer wakker naast het Meisje van Nulde zie ik".

"Afgelopen vrijdag werd door een fout bij RTL een fragment uitgezonden waarin ik een 'grap’'maakte over het 'meisje van Nulde’ doelend op het kleien masker wat destijds werd gemaakt", legde Gordon maandagavond uit op Facebook. "Ik heb nooit geweten hoe deze zaak is afgelopen en was in de veronderstelling dat die was gemaakt om te helpen het meisje te vinden zonder succes."

Martin Huisman, de vader van de in 2001 vermoorde Rowena Rikkers, was woest over het fragment. "Vorig jaar hadden we het er dan ook gelijk uitgehaald toen bleek hoe gevoelig de zaak lag en hoe gruwelijk dit arme kind aan haar einde is gekomen", schreef Gordon.

RTL liet eerder maandag al weten dat Gordons uitspraak uit de uitzending van vorig jaar, die vrijdag wordt herhaald, werd gehaald. In de vooruitblik naar de herhaling van vrijdag ging het volgens de zender mis.

Grote bek

Gordon zegt zijn excuses aangeboden te hebben aan de familie van Rikkers. "Ik heb contact gezocht met de vader en hem en zijn dochter uitgenodigd voor een gesprek en een luisterend oor. Ik kan dit niet meer terugdraaien maar hoop dat de rust wederkeert voor de familie en hiermee de zaak weer wordt afgesloten."

"Ik en mijn grote bek ook, soms heel leuk (denk ik) en nu dan heel ondoordacht. Mijn gedachten en hart gaan uit naar alle nabestaanden van arme Rowena en voor mij heeft het meisje van Nulde voor altijd een plek in mijn hart."